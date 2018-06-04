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04.06.2018 13:06 Тульские единороссы провели предварительное голосование Вести-Тула





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«Я являюсь самым молодым кандидатом в предварительном голосовании, являюсь заместитель руководителя «Молодой гвардии», а также веду свой социальный проект «Наставничество», который помогает детям в трудной жизненной ситуации. У меня есть много инициатив, которые я хочу реализовать, и при этом я могу поддерживать народ», - рассказала главный специалист отдела агитационно-пропагандисткой работы партии «Единая Россия» Татьяна Котельникова.



Как считает депутат Тульской областной Думы 6-го созыва Алексей Альховик, «элемент избирательного процесса праймериз дает возможность показать каждому кандидату, что он из себя представляет. Есть возможность задать ему вопросы, ознакомится с его взглядами на жизнь и будущей программой. Жители этим активно пользуются».



В Тульской области прошло предварительное партийное голосование «Единой России». Выбрать можно было сразу нескольких депутатов, а победители определятся по рейтинговому принципу. Набравшие наибольшее количество голосов примут участие в выборах 9 сентября. Они охватят 63 муниципальных образования в 20-ти районах региона, и на них будет разыграно 717 мандатов. В праймериз же приняли участие 1300 человек от «Единой России», среди кандидатов - люди разных профессий и возрастов.«Я являюсь самым молодым кандидатом в предварительном голосовании, являюсь заместитель руководителя «Молодой гвардии», а также веду свой социальный проект «Наставничество», который помогает детям в трудной жизненной ситуации. У меня есть много инициатив, которые я хочу реализовать, и при этом я могу поддерживать народ», - рассказала главный специалист отдела агитационно-пропагандисткой работы партии «Единая Россия» Татьяна Котельникова.Как считает депутат Тульской областной Думы 6-го созыва Алексей Альховик, «элемент избирательного процесса праймериз дает возможность показать каждому кандидату, что он из себя представляет. Есть возможность задать ему вопросы, ознакомится с его взглядами на жизнь и будущей программой. Жители этим активно пользуются».





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