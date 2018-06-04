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НОВОСТИ | Общество



04.06.2018 12:52 За неделю туляки «проштрафились» на парковках на 600 тысяч рублей
Вести-Тула

За неделю туляки «проштрафились» на парковках на 600 тысяч рублей

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Ремонт дорог в Туле идет в штатном режиме в полном соответствии с графиком. Об этом стало известно 4 июня на оперативном совещании в администрации города. Погода позволяет вести ремонт дорог в запланированном объеме. Срок сдачи намечен на 1 октября. На прошедшей неделе за нарушение парковочного пространства туляки получили штрафов на 620 тысяч рублей. Больше половины из них уже оплачено.

Как сообщила заместитель начальника Управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Алина Кабирова, «за период с 28 мая по 1 июня составлен 21 протокол об административном правонарушении по статье 20-25. По постановлениям, которые не оплачиваются в срок, составляются протоколы по статье 20-25. Штраф в данном случае уже не 2500, а 5000 рублей».
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