НОВОСТИ | Общество







04.06.2018 12:52 За неделю туляки «проштрафились» на парковках на 600 тысяч рублей Вести-Тула





| фото |



Как сообщила заместитель начальника Управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Алина Кабирова, «за период с 28 мая по 1 июня составлен 21 протокол об административном правонарушении по статье 20-25. По постановлениям, которые не оплачиваются в срок, составляются протоколы по статье 20-25. Штраф в данном случае уже не 2500, а 5000 рублей».



Ремонт дорог в Туле идет в штатном режиме в полном соответствии с графиком. Об этом стало известно 4 июня на оперативном совещании в администрации города. Погода позволяет вести ремонт дорог в запланированном объеме. Срок сдачи намечен на 1 октября. На прошедшей неделе за нарушение парковочного пространства туляки получили штрафов на 620 тысяч рублей. Больше половины из них уже оплачено.Как сообщила заместитель начальника Управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Алина Кабирова, «за период с 28 мая по 1 июня составлен 21 протокол об административном правонарушении по статье 20-25. По постановлениям, которые не оплачиваются в срок, составляются протоколы по статье 20-25. Штраф в данном случае уже не 2500, а 5000 рублей».





Читать @gtrktula

















