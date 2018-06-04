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НОВОСТИ | Общество



04.06.2018 17:24 «Ростелеком» предлагает тульским абонентам выиграть билеты на самые важные матчи FIFA 2018
Вести-Тула

«Ростелеком» предлагает тульским абонентам выиграть билеты на самые важные матчи FIFA 2018

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Все ближе старт самого главного спортивного события лета – Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, который в этом году принимает Россия. Абоненты «Ростелекома» могут попасть на самые важные матчи на уникальных условиях, если успеют оформить заявку до конца дня 8 июня 2018 года (по московскому времени).

Как официальный Региональный спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ «Ростелеком» организовал розыгрыши билетов на все 64 игры. Билеты на самые важные матчи чемпионата (включая полуфиналы и финал) среди абонентов «Ростелекома» будут разыграны 9 июня.

Претендовать на билет могут абоненты «Ростелекома» и «Онлайма», которые зарегистрированы в личном кабинете https://lk.rt.ru или http://www.onlime.ru и/или в мобильном приложении «Мой Ростелеком», а также стали участниками программы «Бонус» или «Онлайм Бонус». Принять участие в розыгрыше билетов может даже новый участник программы лояльности.

Желающим участвовать в розыгрыше билетов необходимо зайти под своими учетными данными на специальный сайт проекта: https://fifa2018.rt.ru/. Далее надо выбрать матч, а, чтобы увеличить шансы на победу, использовать как можно больше бонусов. Подробности о розыгрыше билетов и его правилах доступны на сайте https://fifa2018.rt.ru/. Подробнее о программе «Бонус» для абонентов «Ростелекома» можно узнать на сайте: http://rt.ru/action/bonus_program.
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