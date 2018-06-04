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НОВОСТИ | Общество



04.06.2018 10:50 В честь 25-летия Тульской Облдумы устроили турнир по художественной гимнастике
Надежда Долгих

В честь 25-летия Тульской Облдумы устроили турнир по художественной гимнастике

| фото |
Буйство красок, сверкание будто от тысячи капелек росы и изящество. Все это соревнования по художественной гимнастике, посвященные 25-летию Тульской областной Думы. Конкуренция высока, однако настроение у всех - праздничное.

Более 250 гимнасток из семи школ Алексина, Щекина, Богородицка, Новомосковска, Плавска и Тулы. Все участницы получили памятные призы от областной Думы, а победители были награждены медалями, кубками и грамотами.

«Этот турнир посвящаем всем вам и надеемся, что из вас вырастут замечательные граждане нашей области, граждане России, красивые, стройные, умные», - отметил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.

«Мы откроем специализированный зал для художественной гимнастики, он полностью готов, остались последние штрихи. Думаю, в июле мы его откроем», - пообещал председатель Комитета по спорту Тульской области Дмитрий Яковлев.

А значит, уже совсем скоро гимнастки получат новый дом, и благодаря этому исполнятся мечты многих девчонок, которые еще только собираются заняться этим видом спорта, а сама художественная гимнастика в регионе выйдет на новый уровень развития.













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