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04.06.2018 10:20 Туляки соглашаются на зарплату гораздо ниже, чем желают в резюме Олег Масальский





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С учётом коммунальных платежей, средним чеком в магазине в 1000 рублей ежедневно, ежемесячными платами за школьные обеды и детский сад и массой чего ещё без особого шика, выходит, что зарабатывать родители должны минимум тысяч 70 в месяц. А если ипотека, кредит на машину и так далее?



Как рассказала генеральный директор кадрового агентства Анна Гулимова, «большим спросом пользуются IT-специальности, там официальные зарплаты начинаются от 60-70 тысяч».



Что ж, во внебюджетном секторе достойные для Тулы зарплаты есть. От 40 тысяч рублей заработная плата у рабочих на заводе, опытных менеджеров и руководителей среднего звена. Правда, соискатели порой понимают, что для Тулы желаемый уровень зарплаты остается всего лишь желанием.



По словам Анны Гулимовой, «половина соискателей действует по принципу «проси больше – дадут меньше». По факту люди готовы соглашаться на зарплату от 18-20, но в резюме заявляют 30-35».



Прогноз регионального минтруда на этот год по среднедушевому доходу семьи равен 28 тысяч 858 рублей. Из этой цифры складывается зарплата учителей, врачей и ряда других работников бюджетной сферы. По словам министра труда и социальной защиты региона Андрея Филиппова, «исходя из этой цифры, мы говорим, что в 2018 году достигнуты те показатели, которые были установлены в указе президента. С 1 января мы вышли на 100% выполнения указа. По отдельным категориям – 100%, по врачам – 200%».



А ещё, говорят опрошенные на улице туляки, рост цен не соизмерим с ростом заработной платы. Дорожает всё быстрее, нежели поднимается жалование на работе. И тут статистические данные по росту цен и инфляции выглядят для многих такой же непонятной арифметикой, как и формирование цены на бензин.



Подавляющее число туляков в опросе на улицах озвучивают уровень желаемой зарплаты в пределах 35-50 тысяч рублей. Понятно, что запросы у всех разные, но если брать среднестатистическую семью: мама, папа, двое детей - каков должен быть общий бюджет?С учётом коммунальных платежей, средним чеком в магазине в 1000 рублей ежедневно, ежемесячными платами за школьные обеды и детский сад и массой чего ещё без особого шика, выходит, что зарабатывать родители должны минимум тысяч 70 в месяц. А если ипотека, кредит на машину и так далее?Как рассказала генеральный директор кадрового агентства Анна Гулимова, «большим спросом пользуются IT-специальности, там официальные зарплаты начинаются от 60-70 тысяч».Что ж, во внебюджетном секторе достойные для Тулы зарплаты есть. От 40 тысяч рублей заработная плата у рабочих на заводе, опытных менеджеров и руководителей среднего звена. Правда, соискатели порой понимают, что для Тулы желаемый уровень зарплаты остается всего лишь желанием.По словам Анны Гулимовой, «половина соискателей действует по принципу «проси больше – дадут меньше». По факту люди готовы соглашаться на зарплату от 18-20, но в резюме заявляют 30-35».Прогноз регионального минтруда на этот год по среднедушевому доходу семьи равен 28 тысяч 858 рублей. Из этой цифры складывается зарплата учителей, врачей и ряда других работников бюджетной сферы. По словам министра труда и социальной защиты региона Андрея Филиппова, «исходя из этой цифры, мы говорим, что в 2018 году достигнуты те показатели, которые были установлены в указе президента. С 1 января мы вышли на 100% выполнения указа. По отдельным категориям – 100%, по врачам – 200%».А ещё, говорят опрошенные на улице туляки, рост цен не соизмерим с ростом заработной платы. Дорожает всё быстрее, нежели поднимается жалование на работе. И тут статистические данные по росту цен и инфляции выглядят для многих такой же непонятной арифметикой, как и формирование цены на бензин.





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