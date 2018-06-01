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НОВОСТИ | Общество



01.06.2018 19:00 За год детскому омбудсмену Тульской области поступило более 800 обращений
Вести-Тула

За год детскому омбудсмену Тульской области поступило более 800 обращений

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В День защиты детей состоялась пресс-конференция уполномоченного по правам ребёнка в Тульской области Наталии Зыковой. В регионе сейчас проживают около 245 тысяч детей. По касающимся их вопросам регулярно приходят обращения граждан. Всего за прошлый год поступило 837 обращений.

Среди них есть и заявления по фактам насилия над несовершеннолетними. Их всегда тщательно проверяют, работа ведётся с правоохранительными органами. По трём, как заявила детский омбудсмен, возбуждены уголовные дела. Сейчас идёт активная работа над тем, как помочь реабилитироваться пострадавшим детям.

Как рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова, «проведена серьёзная работа по открытию в Тульской области так называемых зелёных комнат. Эти помещения позволят улучшить работу с несовершеннолетними, пострадавшими от жесткого обращения или насилия, создать правильную психологическую обстановку, которая исключит повторную травматизацию детей. Надеемся, что до конца года такая комната у нас появится».
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