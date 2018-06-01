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НОВОСТИ | Общество



01.06.2018 18:37 «Вести FM - Тула»: Три года в эфире
Елена Панова

Для этих ребят запретных тем не существует

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Для этих ребят запретных тем не существует. Вот и сейчас с гостем – профессором кафедры русского языка – они беседуют о нецензурной лексике. Каждый день с 17 до 18 часов на волне 100.9 – актуальный разговор.

В паре ведущие Ирина и Игорь сработались уже давно, даже еще до запуска «Вестей FM». «У нас одинаковое мышление, одинаково смотрим на вещи. В нашей паре Игорь – интеллигент, а я – девочка с улицы», - считает корреспондент службы радиовещания тульского филиала ВГТРК Ирина Конышева.

Новости – их профессия: 15 выпусков в день при почти стопроцентном обновлении. Быть репортером – это значит жить в информационном поле своего региона и страны в целом.

«У радиостанции есть слоган «Первые – о главном». Мы стараемся соответствовать данному образу», - говорит редактор службы радиовещания Екатерина Федосова.

«Всё меняется очень быстро, поэтому нужно оперативно подстраиваться под события. Основная работа – найти актуальные темы», - рассказал шеф-редактор службы радиовещания Игорь Игнатов.

За три года «Вести FM» стали флагманом регионального информационного вещания. Такого объема новостей не дает ни одна местная радиостанция. Поздравление в адрес наших коллег направил губернатор Алексей Дюмин. Адрес зачитала председатель Комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова: «Сегодня программы станций «Вести FM», «Радио России», «Маяк» интересны и любимы тысячами радиослушателей. За каждой передачей стоит ежедневный труд сплочённого коллектива ведущих, звукорежиссёров, редакторов и многих других сотрудников».

«От имени Алексея Геннадьевича Дюмина вручаю подарок – ключи от автомобиля», - добавила директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.

По словам директора тульского филиала ВГТРК Сергея Белова, «три года - как один день. Более тысячи эфиров, выпусков новостей, программ, самых разных гостей».

Скорость в работе репортёра – главное. На новом автомобиле - за новыми материалами, чтобы слушатели волны 100.9 смогли узнать о событиях в регионе первыми. Три года - это время, когда всё только начинается.













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