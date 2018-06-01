НОВОСТИ | Общество







01.06.2018 18:07 Во дворе дома в Туле заработал фонтан с лягушками Вести-Тула





| фото |



Восстанавливали водное сооружение по программе «Народный бюджет» в несколько этапов начиная с 2015 года. И только в этом году установили декоративные фигуры. Теперь все лето он будет радовать местных жителей.



Во дворе дома образцового содержания №67 по проспекту Ленина в Туле после ремонта заработал фонтан. В торжественном открытии принял участие глава администрации города Евгений Авилов. Фонтан с декоративными фигурами построен почти 90 лет назад. В 90-е объект был сломан и демонтирован.Восстанавливали водное сооружение по программе «Народный бюджет» в несколько этапов начиная с 2015 года. И только в этом году установили декоративные фигуры. Теперь все лето он будет радовать местных жителей.

Читать @gtrktula

















