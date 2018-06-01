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01.06.2018 17:59 День защиты детей в Центральном парке Тулы прошёл в морском стиле Вести-Тула





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Ребята даже смогли пообщаться с пиратами. Сегодня же был объявлен старт проекту «Каникулы в городе», который реализуется уже четвертый год подряд. Для детей, которые проведут каникулы в Туле, разработана специальная досуговая программа.



Несмотря на то, что лето устроило тулякам холодный приём, на праздник, посвященный Дню защиты детей, в Центральном парке Тулы собрались сотни горожан. Концертная программа, флешмобы, конкурсы, мастер-классы и эстафеты - для маленьких гостей было организовано порядка 10 развлекательных площадок, и все они оформлены в морском стиле.Ребята даже смогли пообщаться с пиратами. Сегодня же был объявлен старт проекту «Каникулы в городе», который реализуется уже четвертый год подряд. Для детей, которые проведут каникулы в Туле, разработана специальная досуговая программа.





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