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01.06.2018 17:56 В посёлке Первомайском чествовали отличившихся химиков Вести-Тула





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«Щёкиноазот» на протяжении всей истории отечественной химической промышленности является базой для реализации новейших достижений отечественной науки. На торжественном собрании отличившиеся сотрудники предприятия получили награды, благодарности и ценные подарки.



Сегодня работников химической отрасли чествовали на торжественном собрании, посвященном последователям Ломоносова и Менделеева. Одной из основных площадок празднования Дня химика в Тульской области из года в год является посёлок Первомайский.«Щёкиноазот» на протяжении всей истории отечественной химической промышленности является базой для реализации новейших достижений отечественной науки. На торжественном собрании отличившиеся сотрудники предприятия получили награды, благодарности и ценные подарки.





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