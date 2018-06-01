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01.06.2018 14:15 На празднике двора в Щёкине единороссы рассказали о праймериз Вести-Тула





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Такие праздники двора - всегда возможность собраться всем вместе, пообщаться, узнать что-то новое, полезное. Также в рамках этого праздника прошла встреча в рамках партийного праймериза, который проводит партия «Единая Россия». Жители смогли получше познакомиться с депутатами, которые будут идти от партии, задать им свои вопросы, поделится проблемами.



Праздник двора прошёл весело и шумно в Щёкине на улице Пролетарской, 2. Для жителей выступали творческие коллективы, детей играми и конкурсами развлекали аниматоры. Также здесь же состоялось награждение старших по дому и самых активных жильцов, которые принимали участие в благоустройстве придомовых территорий.Такие праздники двора - всегда возможность собраться всем вместе, пообщаться, узнать что-то новое, полезное. Также в рамках этого праздника прошла встреча в рамках партийного праймериза, который проводит партия «Единая Россия». Жители смогли получше познакомиться с депутатами, которые будут идти от партии, задать им свои вопросы, поделится проблемами.





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