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01.06.2018 16:11 В переходе на Станиславского теперь будет сложно поскользнуться Вести-Тула





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В ближайшее время в планах - замена освещения и поликарбонатных перекрытий. Также будет отреставрировано граффити на стенах. Эти работы не потребуют закрытия объекта.





Подземный переход в Туле на пересечении проспекта Ленина и улиц Станиславского и Болдина вновь открыт для пешеходов. Специалисты подрядной организации нанесли противоскользящее покрытие. Для этих работ и требовалось закрытие перехода.В ближайшее время в планах - замена освещения и поликарбонатных перекрытий. Также будет отреставрировано граффити на стенах. Эти работы не потребуют закрытия объекта.

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