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НОВОСТИ | Общество



01.06.2018 16:04 Тишину леса нарушили учения тульских бойцов Росгвардии
Виталий Моторин

Тишину леса нарушили учения тульских бойцов Росгвардии

| фото |
Грохот автоматных очередей, внезапно нарушивший тишину утреннего леса, вспышки огня со всех сторон и полная неразбериха - так штурм позиции террористов выглядит глазами самих боевиков. С точки зрения бойцов Росгвардии всё, напротив, очень хорошо организовано.

Заходят на позиции парами и тройками, перемещения прикрывают. Подавив основное сопротивление, простреливают скрытые места одиночными выстрелами. Это финал недельного полевого сбора отрядов ОМОНа и СОБРа. Последние два дня 60 бойцов провели в этом лесу, получив задание выследить и ликвидировать условную диверсионную группу.

Сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области Александр рассказал, что «условные террористы были запущены в лесной массив и импровизировали, где-то останавливались попить чаю. Нам ничего этого было не известно. Был известен примерный район, при движении к этому району было несколько боестолкновений».

Ещё теплый костер с остатками пайка, использованное содержимое медицинских аптечек - примерно так выглядит условный лагерь террористов. Но в Росгвардии говорят, что точно так же выглядит и настоящий, и самое страшное, что встречается в таких лагерях, - это растяжки.

Вот они - едва заметные в траве и установленные с учётом всего коварного опыта полевых командиров. При подрыве на учениях бойцам грозит лишь красочный фейерверк. В жизни - тяжелое ранение, потому и сейчас тех, кто попал на растяжку, эвакуируют на носилках. Прикрытие раненых - вообще особый пункт всех тренировок.

По словам одного из сотрудников Росгвардии, «в служебной командировке на Северном Кавказе личный состав находится постоянно, и сейчас сотрудники выполняют там задачи. Чем здесь им труднее, тем там будет легче».

А вот уже СОБР отрабатывает применение специнвентаря. «Применяется зеркало, камера, сначала нужно оценить обстановку. А потом уже заходить», - поясняет сотрудник СОБР.

Конечно, особое внимание - огневой подготовке. Здесь холостые патроны уступают место боевым, а шутки отставляются в сторону. Каждый из этих бойцов за год производит несколько тысяч учебных выстрелов.













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