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НОВОСТИ | Общество



01.06.2018 15:17 Новым главным тренером тульского «Арсенала» стал Олег Кононов
Вести-Тула

Новым главным тренером тульского «Арсенала» стал Олег Кононов

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Место Божовича пустовало не долго. Новым главным тренером тульского футбольного клуба «Арсенал» назначен известный белорусский специалист Олег Кононов. Трудовое соглашение рассчитано на один год.

Олегу Кононову 52 года, ранее он возглавлял украинские клубы «Металлург» (Запорожье), «Карпаты» и «Севастополь», а также российские «Краснодар» и «Ахмат». Львовскую команду Кононов выводил в групповой этап Лиги Европы, а с «Краснодаром» завоевал «бронзу» чемпионата России, а также выводил команду в финал Кубка России.
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