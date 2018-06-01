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01.06.2018 14:47 К трёхлетию тульского вещания «Вести FM» губернатор подарил машину Вести-Тула





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Сегодня поздравления и подарок - новый автомобиль - в адрес ГТРК «Тула» направил губернатор Алексей Дюмин. Поздравительный адрес зачитала председатель Комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова: «Поздравляю вас с третьей годовщиной запуска вещания радиостанции «Вести FM» в Тульской области. Три года назад это событие открыло новую страницу в истории тульского филиала ВГТРК – старейшего электронного СМИ нашего региона. Сегодня программы станций «Вести FM», «Радио России», «Маяк» интересны и любимы тысячами радиослушателей».



От имени Алексея Геннадьевича Дюмина вручаю подарок – ключи от автомобиля», - добавила директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.



Сегодня тульский филиал ВГТРК отмечает трёхлетие с момента первого выхода в эфир радиостанции «Вести FM» в нашем регионе. Сейчас она является настоящим флагманом информационного вещания в области: 15 выпусков новостей в день плюс разговор на актуальные темы с гостем и с радиослушателями каждый вечер с 17 до 18 часов.Сегодня поздравления и подарок - новый автомобиль - в адрес ГТРК «Тула» направил губернатор Алексей Дюмин. Поздравительный адрес зачитала председатель Комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова: «Поздравляю вас с третьей годовщиной запуска вещания радиостанции «Вести FM» в Тульской области. Три года назад это событие открыло новую страницу в истории тульского филиала ВГТРК – старейшего электронного СМИ нашего региона. Сегодня программы станций «Вести FM», «Радио России», «Маяк» интересны и любимы тысячами радиослушателей».От имени Алексея Геннадьевича Дюмина вручаю подарок – ключи от автомобиля», - добавила директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.





Читать @gtrktula

















