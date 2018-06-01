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01.06.2018 14:29 В Туле стартовал купальный сезон "Вести-Тула"





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Здесь выполнены работы по водолазному обследованию и очистке дна, установлены туалеты и контейнеры для сбора отходов, проведено благоустройство берегов и территории пляжей, обустроены площадки для стоянки автомобилей и подъездные пути.

Организованы подготовка инструкторов-спасателей и водителей маломерных судов для укомплектования спасательных постов, круглосуточное дежурство, обеспечено оснащение инвентарем и оборудованием. Охрана общественного порядка на водоемах и реках будет осуществляться силами городской полиции.





Восемь зон отдыха будут официально открыты в Туле этим летом. Это «Хомяковские поляны», пляж «Обидимо», «Велесов лес» (у пруда в деревне Борщёвке), «Золотой петушок»(в селе Высокое), средний пруд в Центральном парке, две зоны отдыха на реке Воронке (пляж № 1 и №2) и «Ильинка» в деревне Крутое.Здесь выполнены работы по водолазному обследованию и очистке дна, установлены туалеты и контейнеры для сбора отходов, проведено благоустройство берегов и территории пляжей, обустроены площадки для стоянки автомобилей и подъездные пути.Организованы подготовка инструкторов-спасателей и водителей маломерных судов для укомплектования спасательных постов, круглосуточное дежурство, обеспечено оснащение инвентарем и оборудованием. Охрана общественного порядка на водоемах и реках будет осуществляться силами городской полиции.

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