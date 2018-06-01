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НОВОСТИ | Общество



01.06.2018 14:14 В «Петровский квартал» приехала передвижная поликлиника
Елена Панова



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В «Петровском квартале» для комфортной и спокойной жизни есть все. Этот микрорайон как город в городе. Не хватает только собственного медицинского пункта. Ближайшие поликлиники – в Иншинке и поселке Рассвет. На общественном транспорте добираться приходится долго и с пересадками. «С машиной удобно, но здесь нет прямого транспорта, до Одоевского шоссе», - говорит жительница микрорайона «Петровский квартал» Кристина Щеглова.

Передвижная поликлиника ведет прием в «Петровском квартале» впервые. И практически сразу к докторам выстраивается очередь. Так сложилось, что живут в этом микрорайоне семьи с маленькими детьми или пожилые люди. И те, и другие чаще всего нуждаются в медицинской помощи. В мобильном пункте сдают анализы на онкологию, делают флюро- и маммографию. Тут же терапевт выдает заключение.

Как рассказал заведующий отделением медицинской профилактики «ГУЗ амбулатория поселка Рассвет» Михаил Авилов, «…передвижные комплексы все действуют, это позволяет в короткие сроки в нестандартных условиях оказать специализированную помощь».

В планах создать в Петровском собственный медицинский пункт. Сейчас идут переговоры о выделении помещения совместно с администрацией Тулы и областным министерством здравоохранения Прием будут вести врач общей практики и педиатр. По словам директор по маркетингу группы компаний «СтройАльянс» Константина Сергиенко, «…очень важно, чтобы на территории «Петровского квартала» все-таки появился стационарный медпункт. Жителям крайне неудобно ездить на прием к врачу в соседние населенные пункты.

Сегодня в Петровском уже сданы 24 дома. В них живут больше трех тысяч человек. Но строительство продолжается. Микрорайон будет расширяться. Тем более что стоимость жилья здесь не так высока.















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