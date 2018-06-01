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НОВОСТИ | Общество



01.06.2018 13:35 В Тульской области официально стартовала летняя оздоровительная кампания
Татьяна Смирнова



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Торжественные линейки прошли. Дети уже перезнакомились другом с другом и со своими наставниками. За один день многие втянулись в распорядок за пределами дома и с легкостью влились в общественную жизнь лагеря. Но если для детей – это трехнедельное приключение, то для взрослых – целая оздоровительная компания, где безопасность несовершеннолетних – на первом месте.

Как рассказала заместитель председателя Правительства Тульской области Марина Левина, «…обеспечено видеонаблюдение, выполнены все требования по ограждению периметров оздоровительных учреждений. Все направлено на недопущение внештатных ситуаций. Осуществляют охрану только лицензированные охранные организации».

Особое внимание к кадрам – людям, которые будут с детьми все 24 часа. Нужен не просто присмотр, а еще всестороннее развитие, полноценное питание, разнообразный досуг. Сейчас лагеря укомплектованы на 100 процентов. В лагере «Республика Поленово» точно не скучно. Каждый день - полезные и интересные мероприятия.

«Мы приглашаем известных людей - олимпийских чемпионов, актеров, которые достигли в жизни многого. – Говорит директор детского оздоровительного лагеря «Республика Поленово» Елена Дмитриева. – Они общаются с ребятами, заражаются нашей любовью к Поленово».

В Поленово многие дети отдыхают уже не первый год. А некоторые возвращаются сюда, став взрослыми. Ирина Дмитриева в первый раз приехала сюда ребенком в начале нулевых отдыхать и тренироваться, сейчас она – старший вожатый. «Поленово осталось в моем сердце навсегда. Мужа своего я тоже нашла здесь и друзей», - рассказывает Ирина.

Почти 85 тысяч тульских детей в этом году будут охвачены летним организованным отдыхом. Большая часть из них – отправятся в областные лагеря и санатории. В Тульском регионе, кстати сказать, их немало – 7 санаториев, 15 загородных лагерей и почти полтысячи с дневным пребыванием.



















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