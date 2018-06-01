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01.06.2018 12:46 «Народный бюджет» помогает тулякам решать проблемные вопросы Надежда Долгих





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С помощью «Народного бюджета» в доме на улице Демонстрации установили пандус. Проект стоил порядка 200 тысяч рублей. Причем на долю жителей пришлось 15%. Тем же путем преобразилось и общественное пространство на пересечении Демонстрации и Фрунзе. Жители долго боролись, чтобы здесь организовали сквер. Теперь здесь вымощены дорожки, высажены деревья и установлен бюст дважды Героя Советского Союза, летчика Бориса Сафонова. Общая стоимость работ почти 4 миллиона рублей.



Каждый отдельный проект Народного бюджета напоминает большую корзину, в нее делают вклад из бюджета области - около 70% общей суммы - , бюджета муниципального - порядка 10%; берут на себя часть расходов и сами горожане. Причем, они же являются инициаторами. Однако чтобы получить средства, нужно еще пройти отбор.



По словам директора МУ «Городская служба единого заказчика» Алексея Федосеева, «…нужно подать заявку, пройти конкурсный отбор. Победители включаются в распоряжение правительства и начинается реализация. Количество проектов растет с каждым годом. Это говорит о том, что люди верят в программу «Народный бюджет».



В 2017-м году победила 481 заявка, в текущем - уже 539. Об заявили на оперативном совещании в правительстве региона. Общая стоимость проектов 2018-го года 792 млн. рублей. Сейчас проходят аукционы на проведение работ среди подрядных организаций. Цифры говорят сами за себя, а проект продолжает делать общее дело.



Ремонт дорог, крыш, подъездов и инженерных коммуникаций, благоустройство территорий, и работа с детскими садами, школами и домами культуры. Проект «Народный бюджет» вот уже восьмой год решает проблемы жителей Тулы, которые копились годами.С помощью «Народного бюджета» в доме на улице Демонстрации установили пандус. Проект стоил порядка 200 тысяч рублей. Причем на долю жителей пришлось 15%. Тем же путем преобразилось и общественное пространство на пересечении Демонстрации и Фрунзе. Жители долго боролись, чтобы здесь организовали сквер. Теперь здесь вымощены дорожки, высажены деревья и установлен бюст дважды Героя Советского Союза, летчика Бориса Сафонова. Общая стоимость работ почти 4 миллиона рублей.Каждый отдельный проект Народного бюджета напоминает большую корзину, в нее делают вклад из бюджета области - около 70% общей суммы - , бюджета муниципального - порядка 10%; берут на себя часть расходов и сами горожане. Причем, они же являются инициаторами. Однако чтобы получить средства, нужно еще пройти отбор.По словам директора МУ «Городская служба единого заказчика» Алексея Федосеева, «…нужно подать заявку, пройти конкурсный отбор. Победители включаются в распоряжение правительства и начинается реализация. Количество проектов растет с каждым годом. Это говорит о том, что люди верят в программу «Народный бюджет».В 2017-м году победила 481 заявка, в текущем - уже 539. Об заявили на оперативном совещании в правительстве региона. Общая стоимость проектов 2018-го года 792 млн. рублей. Сейчас проходят аукционы на проведение работ среди подрядных организаций. Цифры говорят сами за себя, а проект продолжает делать общее дело.









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