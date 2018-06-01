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НОВОСТИ | Общество



01.06.2018 12:00 Тульские предприниматели поделились своим опытом в сфере франчайзинга
Алексей Еремин



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Всемирный конкурс по франчайзингу прошел на площадках Международного центра торговли. Среди участников – 31 страна с пяти континентов. Сотни тысяч компаний со всего мира, в том числе из Тульской области.

Парень из маленького села в Щёкинском районе сегодня владелец крупнейшей в России сети барбершопов – 170 шопов в более чем 30 городах страны. Он не покупал франшизу, он сам её создал. «Когда продукт идеален, не важно откуда он вышел – из региона или из Москвы. Не обязательно, что все талантливые люди в столице», - говорит владелец сети барбершопов Алексей Локонцев.

Более шести тысяч участников собрались на площадках Moscow Franchise Expo. В этом году форум посетил генеральный секретарь Мирового совета по франчайзингу Хатем Заки. Сегодня в России насчитывается более 50 000 франчайзи и более 1300 брендов, 65% из которых являются российскими концепциями.

По словам президента Российской ассоциации франчайзинга Агнессы Осиповой, «…франчайзинг, как отрасль бизнеса представляет огромный растущий интерес во всем мире. Это 10-15% роста. Россия не исключение».

Сегодня яркие примеры франчайзинга в Туле можно увидеть практически на каждом шагу. Даже если вы не знаете, что это такое, поверьте, вы глубоко заблуждаетесь. Магазины, точки быстрого питания и автосалоны – раскрученные бренды, но работают под известными вывесками уже тульские предприниматели. Бизнес по франчайзингу активно развивается в российских регионах, и в последние годы это стало настоящим трендом.

«Франчайзинг – большая помощь на старте предпринимателям, которые не определились со сферой бизнеса. Крупные компании имеют возможность поделиться своим опытом», - говорит руководитель отдела медицинской компании Роман Петухов.

В наши дни, когда столь сложно создать высокотехнологичное производство с безупречной организацией труда и сервиса, франчайзинг стал уникальным «рецептом» для тысяч регионов России. Не стала исключением и Тульская область.














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