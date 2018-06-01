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НОВОСТИ | Общество



01.06.2018 10:54 Инвестиционный совет даст оценку инновационным стартапам
"Вести-Тула"



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Всего в нашем регионе сейчас около трех десятков стартапов, которые подходят под параметры инноваций. Развивать и представлять их, в том числе и на федеральном уровне - одна из задач инвестиционного совета при губернаторе Тульской области.

Но прежде им необходима доскональная апробация на территории Тульской области отметил Алексей Дюмин. По словам главы региона, «…необходимо четко понимать, что если мы беремся за проект, то нужно смоделировать все процессы и опробовать их на региональном уровне. Просчитать экономический эффект, оценить насколько проект безопасен».

















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