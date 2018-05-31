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НОВОСТИ | Общество



31.05.2018 19:19 Ремонт дороги на улице Чмутова в Туле близится к завершению
Вести-Тула

Ремонт дороги на улице Чмутова в Туле близится к завершению

| фото |
Ремонт дороги на улице Чмутова выполнен на 90%. Сегодня ход работ на этом участке проинспектировал глава администрации Тулы Евгений Авилов. Капитальный ремонт проезжей части ведётся от начала улицы Чмутова до Мосина, впереди ещё благоустройство прилегающей территории. Для приёмки работ будет создана комиссия, в которую войдут жители, специалисты и депутаты городской Думы.

По словам Евгения Авилова, «финишное покрытие выполнено достаточно качественно. Приёмка здесь ещё не осуществлялась. Здесь ещё будет щебенение обочины, асфальтирование разворотной площадки для транспорта и остановка, работы, связанные с благоустройством прилегающей территории».

В Туле также планируют осуществить ремонт ливневой канализации у Зареченского моста, на улицах Смидович и Арсенальной. Сейчас ведутся работы на Орловском шоссе, где из-за размытия разрушался слой асфальтового покрытия. В настоящий момент там производят отсыпку щебня и начинают монтаж водоотводящих лотков.

Как рассказал начальник Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин, «будут установлены сверху и снизу бордюры, чтобы улавливать эту воду, чтобы она не уходила на грунт. Вода будет уходить в лотки и в ручей. Вообще в этом году мы уже отыграли контракт на 7 миллионов по реконструкции различных объектов ливневой канализации, планируется ещё на 7 миллионов».
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