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31.05.2018 19:02 Областные депутаты поторопят федеральных коллег с принятием закона о животных Вести-Тула





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«Дело в том, что данный законопроект семь лет лежит в Государственной Думе мертвым грузом, - пояснил заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов. - У нас каждую весну и каждую осень гибнут люди, их кусают собаки, мало того - кусают детей. Звучат уже призывы к тому, чтобы собрать с населения деньги и построить приют. И возникает вопрос - а где государство? Мы, депутаты Тульской областной Думы обращаемся в Государственную Думу с призывом ускорить принятие этого закона».



Депутаты Тульской областной Думы намерены направить своим федеральным коллегам письмо с просьбой ускорить принятие закона о бережном обращении с животными. Он призван как защитить четвероногих от жестокого с ними обращения, так и урегулировать проблему бродячих животных и приютов для них.«Дело в том, что данный законопроект семь лет лежит в Государственной Думе мертвым грузом, - пояснил заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов. - У нас каждую весну и каждую осень гибнут люди, их кусают собаки, мало того - кусают детей. Звучат уже призывы к тому, чтобы собрать с населения деньги и построить приют. И возникает вопрос - а где государство? Мы, депутаты Тульской областной Думы обращаемся в Государственную Думу с призывом ускорить принятие этого закона».





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