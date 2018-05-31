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31.05.2018 18:53 Депутаты Тулоблдумы одобрили кандидатуру нового прокурора региона Вести-Тула





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Ранее Просков занимал должность заместителя прокурора Брянской области. У него большой опыт работы не только в надзорном ведомстве, но и в органах следствия, а также только положительные характеристики по службе - их сегодня депутатам областной Думы представил заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский.



Новым прокурором Тульской области уже в ближайшее время может стать старший советник юстиции Роман Просков. Сегодня его кандидатуру на этот пост одобрили депутаты Тульской областной Думы, и теперь дело за указом президента.Ранее Просков занимал должность заместителя прокурора Брянской области. У него большой опыт работы не только в надзорном ведомстве, но и в органах следствия, а также только положительные характеристики по службе - их сегодня депутатам областной Думы представил заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский.





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