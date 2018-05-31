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31.05.2018 18:39 Тульские боксёры успешно выступили на нескольких турнирах Александр Конов





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Также на счету наших боксёров – две серебряные и пять бронзовых медалей, а кроме того – сразу шесть путёвок на чемпионат России, который в октябре пройдёт в Якутске.



Не отстаёт от взрослых боксёров и наша молодёжь. Так, на юношеском первенстве Центрального федерального округа в Костроме победу одержал Иван Онищенко, завоевавший путёвку на первенство России. А Егор Шишкин и Денис Володин заняли третьи места. Кроме того, Иван Онищенко принёс победу сборной ЦФО в матчевой встрече против команды Воронежской области.



Тульские боксёры успешно выступили сразу на нескольких турнирах. Так, наши мужчины выиграли общекомандный зачёт на чемпионате Центрального федерального округа в Иванове. Победителями турнира стали Рашад Гасанов, Никита Быстров, Руслан Синицын и Ровшан Ягуб-задэ.Также на счету наших боксёров – две серебряные и пять бронзовых медалей, а кроме того – сразу шесть путёвок на чемпионат России, который в октябре пройдёт в Якутске.Не отстаёт от взрослых боксёров и наша молодёжь. Так, на юношеском первенстве Центрального федерального округа в Костроме победу одержал Иван Онищенко, завоевавший путёвку на первенство России. А Егор Шишкин и Денис Володин заняли третьи места. Кроме того, Иван Онищенко принёс победу сборной ЦФО в матчевой встрече против команды Воронежской области.





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