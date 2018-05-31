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31.05.2018 18:04 Анна Багдасарян представит Тульскую область на Всемирном парамузыкальном фестивале Вести-Кострома





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Все музыканты – это ребята с ограниченными возможностями здоровья. Но для них это не причина замыкаться в себе. У каждого – талант, и они активно его развивают.



Аня Багдасарян из Тулы с детства почти ничего не видит. Но у нее идеальный слух. Поет шесть лет из своих одиннадцати. Сегодня будет исполнять свою любимую песню «Лесной олень». «Чувствую удовольствие, когда пою. Обожаю быть на сцене, быть нарядной и петь для зрителей», - говорит Анна.



Всего в Кострому на фестиваль приехали 19 коллективов и солистов из 13 областей страны. У всех – свои достижения. Впрочем, здесь победа, наверное, не главное. Такие мероприятия, считают близкие участников, здорово помогают. В том числе, в непростом деле реабилитации.



«Это очень большой вклад именно в социализацию. Особенные дети, в основном, растут асоциально. Они боятся общества, боятся куда-то сходить. А творчество помогает им развиваться», - считает мама Анны – Татевик Багдасарян.



Репетиция проходила до позднего вечера, чтобы на гала-концерте все было без накладок. Он состоится в Драмтеатре имени Островского.



Столько дебютов сразу Костромской драмтеатр, пожалуй, еще не видел. На его сцене – репетиция. Сегодня здесь впервые выступает коллектив ансамбля «Задоринки» из Нерехты. Восемь артистов играют на ложках, репертуар солидный. На таких инструментах можно выстукивать что угодно – от русских народных композиций до попсы. Для фестиваля как раз готовят современный номер – «Давайте танцевать».Все музыканты – это ребята с ограниченными возможностями здоровья. Но для них это не причина замыкаться в себе. У каждого – талант, и они активно его развивают.Аня Багдасарян из Тулы с детства почти ничего не видит. Но у нее идеальный слух. Поет шесть лет из своих одиннадцати. Сегодня будет исполнять свою любимую песню «Лесной олень». «Чувствую удовольствие, когда пою. Обожаю быть на сцене, быть нарядной и петь для зрителей», - говорит Анна.Всего в Кострому на фестиваль приехали 19 коллективов и солистов из 13 областей страны. У всех – свои достижения. Впрочем, здесь победа, наверное, не главное. Такие мероприятия, считают близкие участников, здорово помогают. В том числе, в непростом деле реабилитации.«Это очень большой вклад именно в социализацию. Особенные дети, в основном, растут асоциально. Они боятся общества, боятся куда-то сходить. А творчество помогает им развиваться», - считает мама Анны – Татевик Багдасарян.Репетиция проходила до позднего вечера, чтобы на гала-концерте все было без накладок. Он состоится в Драмтеатре имени Островского.





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