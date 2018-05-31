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31.05.2018 17:26 Спецкор ГТРК «Тула» стал победителем конкурса «Франчайзинг в современном мире» Вести-Тула





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Его репортаж «Туляки не только покупают, но и создают собственные франшизы» также была отмечена специальной номинацией.







В Москве в рамках мирового форума «Moscow Franchise Expo» были подведены итоги Всероссийского конкурса журналистов «Франчайзинг в современном мире». Работа специального корреспондента ГТРК «Тула» Алексея Ерёмина была названа лучшей.Его репортаж «Туляки не только покупают, но и создают собственные франшизы» также была отмечена специальной номинацией.

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