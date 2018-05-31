НОВОСТИ | Общество







31.05.2018 17:14 В Тульской области сотрудники летних лагерей прошли тщательный отбор Вести-Тула





| фото |



Кроме того, юные туляки отдохнут в 454 лагерях с дневным пребыванием, в 33 лагерях труда и отдыха, в шести палаточных лагерях. В нынешнем году дети освоят маршруты различной сложности и протяженности более чем в 600 многодневных походах. Летним организованным отдыхом планируется охватить более 85 тысяч детей.



Как сообщила заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина, «с особой тщательностью подошли к кадровым вопросам, осуществили отбор на уровне изучения документов и профессиональных компетенций, навыков, провели все необходимые тематические совещания, конференции, чтобы максимально актуализировать те знания, которыми обладают сотрудники оздоровительных учреждений. Кадровое обеспечение – 100 во всех загородных лагерях».



Сегодня в Туле официально объявили о старте детской оздоровительной кампании. В этом году в нашем регионе будут работать семь санаторных и 15 загородных лагерей, сообщила на пресс-конференции заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина.Кроме того, юные туляки отдохнут в 454 лагерях с дневным пребыванием, в 33 лагерях труда и отдыха, в шести палаточных лагерях. В нынешнем году дети освоят маршруты различной сложности и протяженности более чем в 600 многодневных походах. Летним организованным отдыхом планируется охватить более 85 тысяч детей.Как сообщила заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина, «с особой тщательностью подошли к кадровым вопросам, осуществили отбор на уровне изучения документов и профессиональных компетенций, навыков, провели все необходимые тематические совещания, конференции, чтобы максимально актуализировать те знания, которыми обладают сотрудники оздоровительных учреждений. Кадровое обеспечение – 100 во всех загородных лагерях».





Читать @gtrktula

















