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31.05.2018 16:27 Определился куратор выборов в Тульской области от Центризбиркома Вести-Тула





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В ходе рабочего визита он познакомился с тульскими коллегами и вместе с ними подвел итоги президентских выборов. Также на повестке дня была подготовка к грядущей избирательной кампании.



Как сообщил Евгений Шевченко, «с 5 июня начнется формирование участковых избирательных комиссий, проведение организационных заседаний, где будут избраны председатель, заместитель, секретарь. Очень важно до начала избирательной кампании, которая будет на муниципальных выборах с 10 по 20 июня, сформировать комиссии и начать обучение».



На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, кто будет курировать предстоящие выборы депутатов 63-х муниципальных образований, которые состоятся 9 сентября. Теперь взаимодействовать с Тульским избиркомом будет Евгений Шевченко, член ЦИК РФ.В ходе рабочего визита он познакомился с тульскими коллегами и вместе с ними подвел итоги президентских выборов. Также на повестке дня была подготовка к грядущей избирательной кампании.Как сообщил Евгений Шевченко, «с 5 июня начнется формирование участковых избирательных комиссий, проведение организационных заседаний, где будут избраны председатель, заместитель, секретарь. Очень важно до начала избирательной кампании, которая будет на муниципальных выборах с 10 по 20 июня, сформировать комиссии и начать обучение».





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