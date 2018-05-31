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31.05.2018 15:56 В Туле официально эвакуировали первый «автохлам» Вести-Тула





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Этот автомобиль «ВАЗ» войдёт в историю, не только количеством дней, простоявшим мёртвым грузом во дворе одного из домов по Дмитрия Ульянова, но и тем, что этот автохлам стал первым автомобилем, официально эвакуированным в Туле после всех принятых административных мер. Собственник железяки сделать этого самостоятельно, похоже, не захотел. Теперь «железный конь» отправится в утиль.



Автохлам во дворах, на детских площадках, на городских парковках - где только не встретишь машины, дожившие своё, но так и не упокоенные в пунктах металлоприёма.Этот автомобиль «ВАЗ» войдёт в историю, не только количеством дней, простоявшим мёртвым грузом во дворе одного из домов по Дмитрия Ульянова, но и тем, что этот автохлам стал первым автомобилем, официально эвакуированным в Туле после всех принятых административных мер. Собственник железяки сделать этого самостоятельно, похоже, не захотел. Теперь «железный конь» отправится в утиль.

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