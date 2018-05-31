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31.05.2018 15:49 Машина с детьми врезалась в ограждение на трассе «Дон» Вести-Тула





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Накануне на 175-ом километре автодороги М4 «Дон» автомобиль «КИА Соул» под управлением автоледи врезался в ограждение. Медицинская помощь была оказана двум восьмилетним мальчикам, пассажирам иномарки. Они находились на заднем сидении и были пристегнуты ремнем безопасности. Трёхлетний ребенок, который находился в детском удерживающем устройстве, не пострадал.



Минувшей ночью в Узловском районе автомобиль «ВАЗ» врезался в препятствие - опору ЛЭП, сообщают сотрудники полиции. В результате водитель и женщина-пассажир отечественной легковушки пострадали и были госпитализированы.Накануне на 175-ом километре автодороги М4 «Дон» автомобиль «КИА Соул» под управлением автоледи врезался в ограждение. Медицинская помощь была оказана двум восьмилетним мальчикам, пассажирам иномарки. Они находились на заднем сидении и были пристегнуты ремнем безопасности. Трёхлетний ребенок, который находился в детском удерживающем устройстве, не пострадал.

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