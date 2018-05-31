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31.05.2018 12:52 Тульских предпринимателей учат работать с онлайн-кассами "Вести-Тула"





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Региональное управление налоговой службы проводит встречи с предпринимателями с целью их ознакомления с порядком подключения онлайн-касс и работы с ними. Одно из таких публичных слушаний прошло в Доме науки и техники, где и производители программного обеспечения, и сотрудники налоговой службы отвечали на все интересующие вопросы.



Как рассказала начальник контрольного отдела УФНС России по Тульской области Татьяна Толмачёва, «…на территории региона на данный момент зарегистрировали более 5 тысяч налогоплательщиков. Касс - более 16 тысяч. До 1 июля 2018 года еще 3 тысячи налогоплательщиков должны зарегистрировать кассы».





По словам председателя общественного совета при министерстве по информатизации, связи и вопросам открытия управления Тульской области Алексея Сорокина, «…предприниматели теперь смогут оперативно анализировать продажи. Например, если у них много точек, они могут через личный кабинет налоговой или личный кабинет оператора фискальных данных видеть продажи, которые происходят у них на точках и таким образом контролировать свой бизнес».



С первого июля согласно федерального закона ряд налогоплательщиков обязаны применять новую контрольно кассовую технику. Так называемые, онлайн-кассы. Это касается организаций и индивидуальных предпринимателей у которых единый налог на вмененный доход и патентная система налогообложения.Региональное управление налоговой службы проводит встречи с предпринимателями с целью их ознакомления с порядком подключения онлайн-касс и работы с ними. Одно из таких публичных слушаний прошло в Доме науки и техники, где и производители программного обеспечения, и сотрудники налоговой службы отвечали на все интересующие вопросы.Как рассказала начальник контрольного отдела УФНС России по Тульской области Татьяна Толмачёва, «…на территории региона на данный момент зарегистрировали более 5 тысяч налогоплательщиков. Касс - более 16 тысяч. До 1 июля 2018 года еще 3 тысячи налогоплательщиков должны зарегистрировать кассы».По словам председателя общественного совета при министерстве по информатизации, связи и вопросам открытия управления Тульской области Алексея Сорокина, «…предприниматели теперь смогут оперативно анализировать продажи. Например, если у них много точек, они могут через личный кабинет налоговой или личный кабинет оператора фискальных данных видеть продажи, которые происходят у них на точках и таким образом контролировать свой бизнес».









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