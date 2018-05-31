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31.05.2018 12:18 Туляки увидят сокровища «Хозяйки Медной горы» "Вести-Тула"





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А на Урале их издавна назначили хранительницами земных недр, ценных руд и самоцветных камней. Как выглядят их царские же коллеги в Австралии или в Индии? Сразу 8 экзотических «хранительниц» представлены во всей красе в нашем экзотариуме. А вместе с ними и их сокровища: минералы и самоцветы России и других регионов мира. Выставка «Хозяйки Медной горы» будет работать до 10 июня.





Царские персоны - на выставке в тульском экзотариуме. В девиц-красавиц, как Хозяйка Медной горы в сказе Бажова, эти ящерицы, конечно, не превратятся, но и в своем природном облике, дополненным короной, они поныне изображены на гербах нескольких городов России.А на Урале их издавна назначили хранительницами земных недр, ценных руд и самоцветных камней. Как выглядят их царские же коллеги в Австралии или в Индии? Сразу 8 экзотических «хранительниц» представлены во всей красе в нашем экзотариуме. А вместе с ними и их сокровища: минералы и самоцветы России и других регионов мира. Выставка «Хозяйки Медной горы» будет работать до 10 июня.

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