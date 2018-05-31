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НОВОСТИ | Общество



31.05.2018 11:45 В Новомосковск приехали звездные гости
"Вести-Тула"



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В Новомосковск на спортивный фестиваль баскетбола «Го в баскет», который уже стал традиционным для Тульской области, приехали звездные гости: Александр Ряполов, актер фильма «Движение вверх», и легенда советского и российского баскетбола Игорь Куделин. Они не только пообщались с ребятами, но и провели мастер-класс, на котором показали, как правильно разминаться, проводить тренировку, а также продемонстрировали некоторые броски в кольцо.

«Баскетбол всегда присутствовал в моей жизни. Я люблю и уважаю этот спорт. Если бы не баскетбол, я не смог бы сыграть в фильме «Движение вверх», - говорит актер Александр Ряполов.

Фестиваль проходит в Тульской области уже в третий раз. Ранее его проводили в Туле и Щекине. В мероприятии приняли участие шесть команд из Новомосковска, Богородицка, Узловой и Донского, всего порядка 60 ребят. Помог организовать праздник депутат Государственной Думы от Тульской области Николай Петрунин.

«Я сам в школе играл за школьную команду, потом в институте продолжил играть. – Говорит Петрунин. - Это была искренняя любовь. Она осталась в моем сердце с детства. Когда наши звезды дают показательные выступления на тренировках, забивают верховые мячи, разыгрывают хорошие комбинации и дети с восхищением на это смотрят, то сердце радуется.
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