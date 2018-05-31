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31.05.2018 11:29 Чекалин и Крапивну благоустроят на средства федеральных грантов "Вести-Тула"





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Село Крапивна Щекинского района стало победителем в номинации «Исторические поселения». Здесь предложено создать «Парк Уездного периода». А Чекалин согласно проекту должен стать маленьким центром большого отдыха». И эта идея оказалась лучшей в номинации «Малые города с численностью населения до 10 тысяч человек включительно».



Средства на реализацию проектов благоустройства будут выделены из федерального бюджета. Крапивна получит грант до 50 млн. рублей, город Чекалин - до 30 млн. Все работы должны быть выполнены до конца 2019г. Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений проведен по инициативе Президента России.





Чекалин и Крапивна получат федеральные гранты на реализацию проектов благоустройства. В Московской области подвели итоги Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На конкурс поступило 455 заявок от 82 регионов. Гранты получили 80 проектов.Село Крапивна Щекинского района стало победителем в номинации «Исторические поселения». Здесь предложено создать «Парк Уездного периода». А Чекалин согласно проекту должен стать маленьким центром большого отдыха». И эта идея оказалась лучшей в номинации «Малые города с численностью населения до 10 тысяч человек включительно».Средства на реализацию проектов благоустройства будут выделены из федерального бюджета. Крапивна получит грант до 50 млн. рублей, город Чекалин - до 30 млн. Все работы должны быть выполнены до конца 2019г. Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений проведен по инициативе Президента России.

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