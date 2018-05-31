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31.05.2018 11:17 В «Левобережном» подходит к завершению строительство детского сада "Вести-Тула"





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«Это будет целый комплекс. После детского сада планируется приступить к строительству школы на 600 мест и еще одного дошкольного учреждения. Главное не терять динамику строительства», - отметил Евгений Авилов.



Также Евгений Авилов проверил ход строительства дороги на улице Хворостухина. Она соединит улицы Бондаренко и Кирова и будет иметь по две полосы для движения в обоих направлениях. Протяженность составит 931 метр. На данный момент строительная готовность 60 %, в полном объеме работы планируется завершить ко Дню города.



Ход строительства нового детского сада в «Левобережном» накануне проинспектировал глава администрации Тулы Евгений Авилов. В настоящее время в этом микрорайоне нет ни одного дошкольного учреждения, а потребность в нем большая. Садик рассчитан на 200 мест, открытие планируется на 1 июля.«Это будет целый комплекс. После детского сада планируется приступить к строительству школы на 600 мест и еще одного дошкольного учреждения. Главное не терять динамику строительства», - отметил Евгений Авилов.Также Евгений Авилов проверил ход строительства дороги на улице Хворостухина. Она соединит улицы Бондаренко и Кирова и будет иметь по две полосы для движения в обоих направлениях. Протяженность составит 931 метр. На данный момент строительная готовность 60 %, в полном объеме работы планируется завершить ко Дню города.









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