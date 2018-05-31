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31.05.2018 11:04 У тульской полиции появился новый символ Виталий Моторин





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Образ мальчугана лепили сразу с двух обычных тульских ребят, а знаменитыми на всю область они, говорят стали благодаря министру МВД Владимиру Колокольцеву. Именно он лично доработал проект, благодаря чему в нем и появилась вторая фигура. А этот взгляд стал символом того, какое отношение в обществе должны снискать своей работой современные постовые. По словам начальника МВД России по Тульской области Сергея Галкина, «…современные постовые это лицо МВД. Именно к ним обращаются граждане, по ним судят в целом о полиции и о власти. Мы хотим, чтобы это лицо было достойным».



Открытие памятника городовому, стало первым официальным событием, на пока еще реконструируемой улице Металлистов. Около века назад, когда она еще была Пятницкой, улица была центром общественной жизни Тулы. Здесь располагалось сразу несколько трактиров и доходных домов, поэтому внимание городовых к ней было особым. Отсюда и выбор места для нового монумента.



Судари стреляться изволили - шутят криминалисты. Это украшения коллекции вещдоков Тульского МВД, изъятых у бандитов в разные годы. Они вместе с тем, что стоит на вооружении у полицейских, выставлены в эти дни в залах Дворянского собрания. Российская полиция - это хорошо оснащенная структура, отметил глава региона Алексей Дюмин. По его словам, «…главным залогом эффективной и стабильной работы полиции по-прежнему остается профессионализм и самоотдача. Ваш нелегкий ежедневный труд помогает законопослушным гражданам чувствовать себя в безопасности».



Более 800 сотрудников Тульской полиции имеют государственные награды. Сегодня их стало еще больше. Медаль за отличие в охране общественного порядка, получил Сергей Донюшкин. Его спасшего взятого в заложники ребенка, в зале считают героем все, кроме него самого. «Это просто моя работа. Главное честно относиться к своей работе, быть верным присяге и помогать людям. Это самая главная задача полицейского», - говорит Сергей.



Торжественное собрание продолжалось не более часа, надолго отлучаться с рабочих, мест, говорят полицейские, нельзя даже по случаю таких больших праздников.





Смотрящий вперед страж порядка с по-гусарски закрученными вверх усами и восхищенный, взирающий снизу вверх, босоногий мальчишка. Монумент, занявший свое место у Пятницкой башни Тульского кремля, символизирует одновременно связь поколений и идеальный образ блюстителя порядка. «Он благородный, добрый, он рад тому, что служит образцом и примером», - говорит о городовом автор скульптурной композиции Марина Логунова.Образ мальчугана лепили сразу с двух обычных тульских ребят, а знаменитыми на всю область они, говорят стали благодаря министру МВД Владимиру Колокольцеву. Именно он лично доработал проект, благодаря чему в нем и появилась вторая фигура. А этот взгляд стал символом того, какое отношение в обществе должны снискать своей работой современные постовые. По словам начальника МВД России по Тульской области Сергея Галкина, «…современные постовые это лицо МВД. Именно к ним обращаются граждане, по ним судят в целом о полиции и о власти. Мы хотим, чтобы это лицо было достойным».Открытие памятника городовому, стало первым официальным событием, на пока еще реконструируемой улице Металлистов. Около века назад, когда она еще была Пятницкой, улица была центром общественной жизни Тулы. Здесь располагалось сразу несколько трактиров и доходных домов, поэтому внимание городовых к ней было особым. Отсюда и выбор места для нового монумента.Судари стреляться изволили - шутят криминалисты. Это украшения коллекции вещдоков Тульского МВД, изъятых у бандитов в разные годы. Они вместе с тем, что стоит на вооружении у полицейских, выставлены в эти дни в залах Дворянского собрания. Российская полиция - это хорошо оснащенная структура, отметил глава региона Алексей Дюмин. По его словам, «…главным залогом эффективной и стабильной работы полиции по-прежнему остается профессионализм и самоотдача. Ваш нелегкий ежедневный труд помогает законопослушным гражданам чувствовать себя в безопасности».Более 800 сотрудников Тульской полиции имеют государственные награды. Сегодня их стало еще больше. Медаль за отличие в охране общественного порядка, получил Сергей Донюшкин. Его спасшего взятого в заложники ребенка, в зале считают героем все, кроме него самого. «Это просто моя работа. Главное честно относиться к своей работе, быть верным присяге и помогать людям. Это самая главная задача полицейского», - говорит Сергей.Торжественное собрание продолжалось не более часа, надолго отлучаться с рабочих, мест, говорят полицейские, нельзя даже по случаю таких больших праздников.











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