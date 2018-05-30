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НОВОСТИ | Общество



30.05.2018 18:44 Тульская «Семья года» мечтает о просторном автомобиле
Олег Масальский

Тульская «Семья года» мечтает о просторном автомобиле

| фото |
Мама - обладательница знака «Материнская слава», папа, четыре дочки и два сына. Семья Григорян проживает в городе Щёкино. Старшей Арине - шестнадцать, самому маленькому Мише – год и три месяца. И только он, пожалуй, самый беззаботный ребёнок в этой семье. Все остальные посещают школу, учатся играть на фортепьяно, скрипке и в футбол. И, конечно, помогают маме и папе по дому.

Когда Григорянам предложили принять участие в конкурсе «Семья года», на общем совете решили - а почему бы и нет? Готовились тщательно, а к творческим заданиям приложил руку каждый.

Эссе о семье, песня, девиз, смекалка и находчивость семьи Григорян жюри оценило по достоинству, присудив не только первое место в номинации, но и Гран-при.

Победа на конкурсе, говорят родители, лишь вдохновила. И теперь семья Григорян уже готовиться к всероссийскому этапу.

«Они получили диплом и мы разошлись? Нет, конечно! – говорит министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов. - Это та работа, которая нацелена на проецирование института семьи в общество, на то, чтобы показать, какие традиции существуют в семьях».

Конечно, мы не могли не спросить Семью года о секрете их семейного счастья. «Чтобы понимались интересы друг друга. В некоторых моментах надо жертвовать своими интересами ради интересов других, а эго убирать на задний план, чтобы другим было комфортно», - ответила Арина Григорян.

Есть у семьи и своя пока неосуществимая мечта - это просторный автомобиль. Старенький «УАЗик» со своей задачей не справляется, даже по дороге на конкурс в Заокский пару раз подвел. Григоряны шутят: до всероссийского конкурса эта машина большую дружную семью точно не довезет.
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