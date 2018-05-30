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30.05.2018 18:31 Тульские стражи порядка отметили 300-летие полиции Вести-Тула





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Перед торжественной частью глава региона осмотрел выставку оружия и спецсредств областного УМВД. Отличившимся сотрудникам сегодня были вручены ведомственные и региональные награды.



«Вы исполняете служебный долг в любых условиях, круглый год, днем и ночью, в выходные и праздничные дни, в своем регионе и в условиях командировки, - отметил губернатор Алексей Дюмин. - Ваш нелегкий ежедневный труд помогает законопослушным гражданам чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя уверенно. Тульская полиция неизменно показывает высокий профессионализм и грамотно решает все поставленные перед ней задачи».



Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.



Торжественное мероприятие, посвященное 300-летию Российской полиции, завершилось в Туле. Оно проходило в Доме дворянского собрания. Губернатор Алексей Дюмин поздравил сотрудников тульской полиции с профессиональным праздником.Перед торжественной частью глава региона осмотрел выставку оружия и спецсредств областного УМВД. Отличившимся сотрудникам сегодня были вручены ведомственные и региональные награды.«Вы исполняете служебный долг в любых условиях, круглый год, днем и ночью, в выходные и праздничные дни, в своем регионе и в условиях командировки, - отметил губернатор Алексей Дюмин. - Ваш нелегкий ежедневный труд помогает законопослушным гражданам чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя уверенно. Тульская полиция неизменно показывает высокий профессионализм и грамотно решает все поставленные перед ней задачи».Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.





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