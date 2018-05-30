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30.05.2018 17:53 Тульские диспетчерские во время непогоды не справляются с потоком обращений Вести-Тула





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Как было отмечено, во время природных катаклизмов возникают проблемы в работе диспетчерских служб - они не справляются с потоком обращений. Глава региона рекомендовал управлению МЧС наладить взаимодействие с энергетиками.



Особое внимание уделили вопросу оповещения населения через СМИ об ухудшении погодных условий и через СМС. Алексей Дюмин поставил задачу - продолжить работу по совершенствованию и автоматизации работы единой диспетчерской службы региона. Также за заседании говорили о работе спасателей во время купального сезона и о том, что уже сейчас должна начаться подготовка школ к новому учебному году.



Губернатор Алексей Дюмин провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. За пять месяцев текущего года в области произошло 406 техногенных пожаров, погибли 29 человек, 32 травмированы. 21 апреля из-за непогоды в пятнадцати муниципальных образованиях было отключение электричества.Как было отмечено, во время природных катаклизмов возникают проблемы в работе диспетчерских служб - они не справляются с потоком обращений. Глава региона рекомендовал управлению МЧС наладить взаимодействие с энергетиками.Особое внимание уделили вопросу оповещения населения через СМИ об ухудшении погодных условий и через СМС. Алексей Дюмин поставил задачу - продолжить работу по совершенствованию и автоматизации работы единой диспетчерской службы региона. Также за заседании говорили о работе спасателей во время купального сезона и о том, что уже сейчас должна начаться подготовка школ к новому учебному году.

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