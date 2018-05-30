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30.05.2018 17:50 По Туле прогулялся ветер Вести-Тула





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А вот снимок из соцсетей: дерево упало на автомобиль на улице Болдина. Будьте внимательны и выбирайте место для парковки вдали от деревьев! Сильный ветер, согласно метеопредупреждению МЧС, будет и ночью.



На улице Оборонной в Туле сильные порывы ветра завалили дерево на опору электропередач, перегородив трамвайные пути и нарушив работу общественного транспорта. На месте происшествия работали бригады специалистов путевого хозяйства «Тулгорэлектротранса», службы спасения, чтобы максимально быстро восстановить движение трамваев на данном участке.А вот снимок из соцсетей: дерево упало на автомобиль на улице Болдина. Будьте внимательны и выбирайте место для парковки вдали от деревьев! Сильный ветер, согласно метеопредупреждению МЧС, будет и ночью.

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