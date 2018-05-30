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30.05.2018 16:26 В Туле водитель «Дэу» въехал в дерево Вести-Тула





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В Туле на Одоевском шоссе водитель за рулём автомобиля «Деу Нексия», предположительно, не справился с управлением и врезался в дерево. Автолюбителю потребовалась медицинская помощь.









В Киреевске мужчина на автомобиле «ВАЗ-21124», не имея водительских прав, совершил столкновение с автомобилем «Мицубиси». В результате ДТП сам же пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.В Туле на Одоевском шоссе водитель за рулём автомобиля «Деу Нексия», предположительно, не справился с управлением и врезался в дерево. Автолюбителю потребовалась медицинская помощь.

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