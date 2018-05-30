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НОВОСТИ | Общество



30.05.2018 16:06 Гордума Тулы утвердила увеличение соцвыплат семьям с детьми
Вести-Тула

Гордума Тулы утвердила увеличение соцвыплат семьям с детьми

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Социально ориентированный и направленный на исполнение майских указов президента. Сегодня Тульская городская Дума подержала проект решения «Об исполнении бюджета» областной столицы. В 2017-м году проводилась большая работа по благоустройству территории, значительные средства направлялись на дорожно-транспортную инфраструктуру, была продолжена работа по реализации проектов «Народный бюджет» и «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, депутаты утвердили изменения в бюджет 2019-2020 годов.

По словам заместителя председателя Тульской городской Думы Алексея Ионова, «одним из важных вопросов была социальная поддержка семей, родивших первого и последующих детей. Были увеличены социальные выплаты, которые вступают в силу с 1 января 2019 года. Данное увеличение обусловлено ещё и исполнением майских указов президента 2017 года по улучшению демографии. В нашем регионе мы видим положительную тенденцию в данном вопросе – второй ребёнок не такая уж большая редкость. Городская Дума поддерживает данное направление. Мы желаем, чтобы в семьях было как можно больше детишек».
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