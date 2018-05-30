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30.05.2018 12:35 У Тульского кремля с сегодняшнего дня будет стоять на посту «Городовой» "Вести-Тула"





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Ее автор – Марина Логунова - изучила фотографии стражей порядка начала 20-го века, провела консультации с музейными работниками, историками, частными коллекционерами, и даже заказала китель полицейского. Работы проводились на спонсорские деньги.



По словам начальника УМВД России по Тульской области Сергея Галкина, «современные постовые - это лицо МВД. Прежде всего, к ним обращаются граждане, по ним судят в целом о полиции и о власти. Конечно, мы хотим, чтобы это лицо было достойным и по работе, и по внешнему виду. Впрочем, такие же требования были к городовым и в 19 веке».



Торжественное открытие скульптурной композиции «Городовой» состоялось сегодня у башни Пятницких ворот. Высота композиции из бронзы – более двух метров.Ее автор – Марина Логунова - изучила фотографии стражей порядка начала 20-го века, провела консультации с музейными работниками, историками, частными коллекционерами, и даже заказала китель полицейского. Работы проводились на спонсорские деньги.По словам начальника УМВД России по Тульской области Сергея Галкина, «современные постовые - это лицо МВД. Прежде всего, к ним обращаются граждане, по ним судят в целом о полиции и о власти. Конечно, мы хотим, чтобы это лицо было достойным и по работе, и по внешнему виду. Впрочем, такие же требования были к городовым и в 19 веке».









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