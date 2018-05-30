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30.05.2018 12:23 Тульская полиция неплохо поработала в этом году "Вести-Тула"





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Но успокаиваться не приходится: за первые три месяца налицо рост к данным прошлого года - почти 107%. Правда, за счет не самых опасных видов нарушений закона: краж, хулиганства, угона транспорта. Преступность, связанная с оборотом наркотических средств, использованием огнестрельного оружия, убийствами - на одном уровне или снижается. К сожалению, как и по всей стране, растет число взяток.







Как следует из данных Росстата, тульская полиция неплохо поработала в этом году, показав третий результат по количеству преступлений и правонарушений в Центральном федеральном округе. «Тише» с преступностью - только в Рязани и Белгороде, а в Калуге и столице - более чем в полтора раза «беспокойнее».Но успокаиваться не приходится: за первые три месяца налицо рост к данным прошлого года - почти 107%. Правда, за счет не самых опасных видов нарушений закона: краж, хулиганства, угона транспорта. Преступность, связанная с оборотом наркотических средств, использованием огнестрельного оружия, убийствами - на одном уровне или снижается. К сожалению, как и по всей стране, растет число взяток.

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