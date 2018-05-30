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30.05.2018 10:51 Сергей Харитонов: активная позиция жителей всегда находит отклик Олег Масальский





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Преобразился сквер благодаря инициативности людей и «Народному бюджету». В этом году так же в рамках этой программы в сквере появится современный игровой комплекс и будет решен вопрос с туалетами. Вообще инициативность кимовчан в регионе на одном из первых мест. В нескольких минутах езды находится село Покровское. Благодаря местной жительнице, активности соседей и поддержки меценатов, здесь восстановлен храм.



Дорога к селу, уличное освещение, водонапорная башня, мусорные контейнеры. Все это появилось в селе за семь с небольшим лет. В программе «Народный бюджет» жители участвуют с самого начала её работы в регионе. В числе тех кто оказал помощь в восстановлении сельского храма, руководитель Кимовского завода металлоизделий Анатолий Судариков. Предприятие, можно сказать, товарищеское плечо для района. «Помогаем в ремонте больницы. Мы почти всегда оказываем помощь, когда это требуется», - говорит Анатолий Судариков. Средняя зарплата на заводе 50 тысяч рублей, конкурс на свободные вакансии как в вузе, премии, квартальные, различные доплаты предприятия. Продукция расходиться по всей стране, номенклатура выпускаемых деталей не маленькая.



Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов в ходе поездки в Кимовск посетил и новый микрорайон. За все время реализации программы по переселению из аварийного фонда было построено 33 дома. Новое жилье получили почти полторы тысячи семей. А это чуть более трех тысяч человек. «Есть, конечно, много вопросов, требующих решения. Но активная позиция жителей региона всегда находит отклик в законотворческой деятельности, областного парламента.», - отметил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.



Вот так проходят занятия на открытом воздухе в детском саду номер 8 Кимовска. В распоряжении малышей не песочница и горка, а целый сквер. И ни какой-нибудь, а центральный городской. А еще днем здесь школьники играют в различные квесты, воспитанники местной художественной школы, приходят на пленер, и конечно мамочки гуляют с детьми. Трудно представить, но еще два года назад, здесь было полное запустение.Преобразился сквер благодаря инициативности людей и «Народному бюджету». В этом году так же в рамках этой программы в сквере появится современный игровой комплекс и будет решен вопрос с туалетами. Вообще инициативность кимовчан в регионе на одном из первых мест. В нескольких минутах езды находится село Покровское. Благодаря местной жительнице, активности соседей и поддержки меценатов, здесь восстановлен храм.Дорога к селу, уличное освещение, водонапорная башня, мусорные контейнеры. Все это появилось в селе за семь с небольшим лет. В программе «Народный бюджет» жители участвуют с самого начала её работы в регионе. В числе тех кто оказал помощь в восстановлении сельского храма, руководитель Кимовского завода металлоизделий Анатолий Судариков. Предприятие, можно сказать, товарищеское плечо для района. «Помогаем в ремонте больницы. Мы почти всегда оказываем помощь, когда это требуется», - говорит Анатолий Судариков. Средняя зарплата на заводе 50 тысяч рублей, конкурс на свободные вакансии как в вузе, премии, квартальные, различные доплаты предприятия. Продукция расходиться по всей стране, номенклатура выпускаемых деталей не маленькая.Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов в ходе поездки в Кимовск посетил и новый микрорайон. За все время реализации программы по переселению из аварийного фонда было построено 33 дома. Новое жилье получили почти полторы тысячи семей. А это чуть более трех тысяч человек. «Есть, конечно, много вопросов, требующих решения. Но активная позиция жителей региона всегда находит отклик в законотворческой деятельности, областного парламента.», - отметил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.









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