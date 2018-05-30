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30.05.2018 10:18 В Суворове приступили к реконструкции районной больницы Татьяна Смирнова





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Объем работ колоссальный. В поликлинике проведут реконструкцию помещений со второго по третий этажи. Плюс полностью заменят крышу, окна, электрику, отопление, водопроводные трубы. По большей части ремонт осуществляется за счет средств спонсора. По предварительной оценке, такая масштабная реконструкция обойдется как минимум в 16 миллионов рублей.



Как рассказала заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина, «…лечебный процесс не нарушен. Определенные неудобства, конечно, есть, за что мы приносим извинения. Ремонт будет выполняться секторами».



Ведется и благоустройство территории больницы. Уже установлены новые бордюры. Впереди – асфальтирование дорожек. «Сделали по проекту дорогу к кислородной станции. Смета 10 млн. рублей. Окончание работ 15 июня», - говорит главный врач Суворовской ЦРБ Сергей Кудряшов.



Поручение – навести в больнице порядок - дал губернатор во время рабочей поездки в Суворов в апреле. Тогда Алексей Дюмин осмотрел медучреждение лично, и уже на встрече с общественностью дал необходимые распоряжения ответственным лицам. По словам заместителя министра здравоохранения, завершить ремонт полностью в Суворовской больнице планируют в сентябре.

Обшарпанные стены и потолки, старые светильники, батареи и полуразвалившиеся деревянные окна. Теперь это в прошлом. Сейчас в Суворовской больнице полным ходом идет ремонт.Объем работ колоссальный. В поликлинике проведут реконструкцию помещений со второго по третий этажи. Плюс полностью заменят крышу, окна, электрику, отопление, водопроводные трубы. По большей части ремонт осуществляется за счет средств спонсора. По предварительной оценке, такая масштабная реконструкция обойдется как минимум в 16 миллионов рублей.Как рассказала заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина, «…лечебный процесс не нарушен. Определенные неудобства, конечно, есть, за что мы приносим извинения. Ремонт будет выполняться секторами».Ведется и благоустройство территории больницы. Уже установлены новые бордюры. Впереди – асфальтирование дорожек. «Сделали по проекту дорогу к кислородной станции. Смета 10 млн. рублей. Окончание работ 15 июня», - говорит главный врач Суворовской ЦРБ Сергей Кудряшов.Поручение – навести в больнице порядок - дал губернатор во время рабочей поездки в Суворов в апреле. Тогда Алексей Дюмин осмотрел медучреждение лично, и уже на встрече с общественностью дал необходимые распоряжения ответственным лицам. По словам заместителя министра здравоохранения, завершить ремонт полностью в Суворовской больнице планируют в сентябре.









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