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29.05.2018 19:10 Туляки стали увлекаться грэпплингом Александр Конов





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Для Тулы грэпплинг – достаточно молодой вид спорта. Поэтому перед началом схваток судьи провели брифинг по правилам. Безопасность – прежде всего. Как рассказал главный судья соревнований Нурмагомед Раджабов, «…грэпплинг это тот же вид спорта, что и вольная борьба плюю элементы удушающих и болевых приемов. Схватка длится не два периода, как в вольной борьбе, а пять минут. Схватка может закончиться в любой момент болевым приёмом или удушающим. Человек может не успеть сдаться. В этом случае у нас есть врачи, которые знают как себя вести в такой ситуации».



За схватками на борцовском ковре внимательно следили «звёзды» отечественного спорта первой величины. Так, среди почётных гостей были двукратный чемпион мира по смешанным единоборствам Шамиль Абдуллаев и наш земляк, чемпион Европы по панкратиону Денис Полехин. По его словам «…грэпплинг - очень важный вид спорта. Он хорош и как самодостаточная дисциплина, и как составляющая для, например, боевого самбо и панкратиона. Этот вид спорта сейчас активно развивается».



Награды были разыграны а пяти весовых категориях. Тульские борцы были среди обладателей «серебра» и «бронзы», ну а весь «золотой» урожай собрали столичные спортсмены.





Более 30 спортсменов из различных клубов Тульской и Московской областей разыграли награды 1-го турнира по грэпплингу «Tula Open Cup». Соревнования, организованные бойцовским клубом «Universal Fighters» при содействии Федерации спортивной борьбы Тульской области, прошли в спортивном комплексе «Динамо». «Мы проводим соревнования не только в Туле, но и в других ргеиона ЦФО. – Рассказывает президент клуба «Universal Fighters» Шарапудин Мустафаев. – Турниры прошли в Курске, Липецке, Владимире, Иванове. Теперь вот в Туле».Для Тулы грэпплинг – достаточно молодой вид спорта. Поэтому перед началом схваток судьи провели брифинг по правилам. Безопасность – прежде всего. Как рассказал главный судья соревнований Нурмагомед Раджабов, «…грэпплинг это тот же вид спорта, что и вольная борьба плюю элементы удушающих и болевых приемов. Схватка длится не два периода, как в вольной борьбе, а пять минут. Схватка может закончиться в любой момент болевым приёмом или удушающим. Человек может не успеть сдаться. В этом случае у нас есть врачи, которые знают как себя вести в такой ситуации».За схватками на борцовском ковре внимательно следили «звёзды» отечественного спорта первой величины. Так, среди почётных гостей были двукратный чемпион мира по смешанным единоборствам Шамиль Абдуллаев и наш земляк, чемпион Европы по панкратиону Денис Полехин. По его словам «…грэпплинг - очень важный вид спорта. Он хорош и как самодостаточная дисциплина, и как составляющая для, например, боевого самбо и панкратиона. Этот вид спорта сейчас активно развивается».Награды были разыграны а пяти весовых категориях. Тульские борцы были среди обладателей «серебра» и «бронзы», ну а весь «золотой» урожай собрали столичные спортсмены.









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