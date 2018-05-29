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29.05.2018 18:55 В Тульской области благоустроят территорию вокруг ФАПов "Вести-Тула"





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Территория пяти ФАПов была облагорожена в рамках контракта, там высадили деревья, цветы и разбили клумбы. А вот модульные только дожидаются благоустройства. По поручению губернатора и глав администраций муниципальных образований, участки уже распланированы, выровнены, а подъездные пути отсыпаны щебнем. Летом их заасфальтируют. В работах по благоустройству ФАПов принимают участие и жители.







В этом году в Тульской области начали прием пациентов 13 новых ФАПов, в том числе 8 модульных. Накануне на заседании правительства региона обсудили вопрос благоустройства территорий, прилегающим к ним.Территория пяти ФАПов была облагорожена в рамках контракта, там высадили деревья, цветы и разбили клумбы. А вот модульные только дожидаются благоустройства. По поручению губернатора и глав администраций муниципальных образований, участки уже распланированы, выровнены, а подъездные пути отсыпаны щебнем. Летом их заасфальтируют. В работах по благоустройству ФАПов принимают участие и жители.

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