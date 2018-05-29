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НОВОСТИ | Общество



29.05.2018 18:49 Тульскому храму передали святыню, похищенную 35 лет назад
"Вести-Тула"



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Тульские полицейские передали в православный храм, утраченный почти четыре десятилетия назад ценнейший серебряный оклад иконы святого Феодосия. Реликвия была похищена из храма в Кировской области еще в 1980-е годы. Злоумышленники хотели вывести ее за рубеж, но были задержаны в Туле. Найдены и возвращены на места, тогда были, однако, не все ценности.

В частности, о том, какую важность представляет четырехкилограммовый, выполненный в начале прошлого века из серебра 85-ой пробы оклад, стало известно только сейчас. На черном рынке стоимость этой реликвии оценивается примерно в 700 тысяч рублей, ну а для прихожан и служителей храма, из которого она когда-то была похищена - вещь не имеет цены.

Как рассказал благочинный Кукарского округа Вятской Иепархии РПЦ
Протоиерей Михаил Ковальский, «…икона вернется вместе с окладом на свое законное место в правый кивот, в стену, откуда она и была похищена».

















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